Дуда поговорил с выдающим себя за Макрона человеком в день падения ракеты

Канцелярия президента Польши Анджея Дуды подтвердила его разговор с пранкерами из России

В день ракетного инцидента президент Польши Анджей Дуда разговаривал с человеком, выдающим себя за лидера Франции Эммануэля Макрона. Информацию подтвердили в канцелярии польского президента.

В сообщении говорится, что после взрыва ракеты в польском селе Дуда поговорил с человеком, который выдавал себя за президента Франции. Таким образом, Варшава признала факт разговора польского лидера с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Уточняется, что в ходе звонка Дуда заподозрил обман. Он «сориентировался по необычному способу ведения беседы человеком», после чего закончил разговор. В настоящий момент канцелярия президента выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее президент Польши заявил о нежелании воевать с Россией. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами, представившимися Макроном. Президент Польши также отметил, что больше опасается ядерной катастрофы на АЭС Украины, чем «грязной бомбы».

О падении ракет в районе польского села вблизи границы с Украиной стало известно 15 ноября. В итоге погибли два человека. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в произошедшем. При этом власти Польши заявили о принадлежности упавшей ракеты украинской стороне. Позднее президент США Джо Байден также сказал, что инцидент произошел из-за работы ПВО Украины.