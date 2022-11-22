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18:01, 22 ноября 2022Среда обитания

Москвичи стали чаще обращаться к «мастерам на час»

В Москве спрос на услуги «мастеров на час» вырос на 37 процентов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В сентябре и октябре 2022 года в Москве резко увеличился спрос на услуги по мелкому ремонту в доме — относительно аналогичных месяцев 2021 года число обращений выросло на 37 процентов. О том, что жители столицы стали гораздо чаще обращаться к «мастерам на час», со ссылкой на обзор аналитиков «Авито услуг» сообщил РБК.

В среднем по России положительная динамика показателя составила 33 процента. Среди наиболее популярных услуг в Москве специалисты выделили ремонт электрики, сантехники и мебели, а также ее сборка. За год количество обращений к сантехникам в столице подскочило на 87 процентов, тогда как средний рост показателя по стране оценили в 26 процентов. В то же время число объявлений с предложениями таких услуг в Москве взлетело на 148 процентов, а в среднем по России оно увеличилось на 54 процента. Потребность в услугах электриков возросла на 63 процента, по стране — на 13 процентов, а предложений таких услуг стало больше в столице на 95 процентов, а по России — на 33 процента. Эксперты отметили, что средняя цена одной услуги в Москве упала на 30 процентов и в данный момент стартует от 300 рублей.

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Запросов, связанных с ремонтом и сборкой мебели, в столице стало больше на 63 процента, а в России — на 26 процентов. Количество объявлений выросло в Москве на 103 процента, а в среднем по стране — на 27 процентов. Кроме того, большим спросом у москвичей пользовались установка дверей, замков, люстр, вытяжки.

В ноябре аналитики Московского кредитного банка пришли к выводу, что в 2022 году россияне стали больше тратить на ремонт. Согласно их данным, объем расходов на соответствующие категории товаров и оплату работы бригад специалистов вырос на 28 процентов за неполные 11 месяцев.

Полина Кислицына
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