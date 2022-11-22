В России призвали запретить свободную продажу мухоморов после отравления женщины

Нарколог Исаев призвал запретить свободную продажу мухоморов в России

Руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев призвал запретить или ограничить в России свободную продажу мухоморов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что приобрести ядовитый гриб сегодня можно практически на любом маркетплейсе, однако злоупотребление им может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.

Ранее в Москве 31-летняя женщина попала в больницу с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе Wildberries. Об этом пишет Telegram-канал Shot. По его данным, россиянку доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского.

«Такая история вызывает смешенные чувства. С одной стороны, ситуация выглядит достаточно нелепо и забавно, с другой — на кону человеческая жизнь, — заметил Исаев. — Конечно, с психоактивными веществами, которые содержатся в мухоморе, легко превысить минимальную дозу в два-три раза и вызывать необратимые последствия со смертельным исходом. Самые первые симптомы здесь — это замедление сердечного ритма, сильное слюнотечение».

Если помощь не будет оказана вовремя, то, по словам нарколога, следующим этапом станет паралич дыхательной мускулатуры и смерть.

Удивительно то, что оборот такого опасного вещества абсолютно легален, отметил Исаев. Нарколог уверен: правоохранительным органам необходимо устранить эту лазейку, отнестись к проблеме серьезнее и ограничить свободную продажу ядовитых грибов.

«Они не являются жизненно необходимыми, а побочных эффектов там много. Использование мухоморов — это что-то из области народной медицины, нетрадиционной, может, каких-то восточных практик. Такой медицинский андеграунд. По логике можно предположить, что, возможно, используют мухомор для замедления сердечного ритма, но это достаточно странно. Скорее, большинство покупает его для получения каких-то галлюцинаторных, наркотических эффектов. Такой наркотик, который можно купить легально», — заключил Исаев.

Ранее в Подмосковье священнослужитель наелся мухоморов и умер. Его нашли спустя три дня. Погибший служил клириком в Михаило-Архангельском храме в селе Михайловская Слобода.