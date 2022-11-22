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20:06, 22 ноября 2022Мир

Северная Европа помогла Украине на 1,7 миллиарда евро

Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция направили Украине 1,7 миллиарда евро

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Министры обороны Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции заявили, что их страны предоставили Украине суммарную финансовую помощь в размере 1,7 миллиарда евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы по-прежнему твердо привержены суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины», — говорится в их совместном заявлении.

Министры отметили, что их страны, входящие в Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO), с самого начала специальной военной операции России на Украине поставляли Киеву военную технику, гуманитарную помощь и деньги. Согласно их совместному заявлению, поддержка Украины будет продолжена.

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Подчеркивается, что концепция NORDEFCO должна быть обновлена в свете предстоящего вступления Финляндии и Швеции в НАТО. «Членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепит оборонное сотрудничество северных стран и пойдет на пользу безопасности всего североатлантического союза», — указывается заявлении.

Ранее стало известно, что министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии в Осло подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества на северном направлении.

До этого сообщалось, что Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО.

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Глеб Бажуткин
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