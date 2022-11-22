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19:19, 22 ноября 2022Мир

Скандинавские страны решили укрепить совместную оборону на севере

Министры обороны Финляндии, Норвегии и Швеции подписали договор о военном сотрудничестве
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Capt. Tobias Cukale / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии в Осло подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества на северном направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В свете изменившейся ситуации в сфере безопасности сотрудничество и единство между странами-единомышленниками приобретает особое значение. По этой причине Финляндия, Норвегия и Швеция укрепляют и совершенствуют трехстороннее оборонное сотрудничество», — говорится в соглашении.

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В том же документе уточняется, что подписанное соглашение о трехстороннем сотрудничестве скандинавских стран поддерживает ранее озвученные цели в рамках NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation — договоры о региональном военном сотрудничестве Исландии, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии), а также дополняет собой уже заключенный между Швецией, Норвегией и Данией договор о военной взаимопомощи.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО.

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Глеб Бажуткин
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