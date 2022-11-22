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14:49, 22 ноября 2022Экономика

Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»

Зампред Банка России Заботкин: ЦБ не будет давать послабления банкам-«трупам»

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

ЦБ дал «беспрецедентные» послабления российским банкам в кризис, так как был уверен в общей устойчивости сектора, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Его слова приводит РБК.

«Эти послабления мы могли дать, потому что знали, что банки в целом здоровы. Давать послабления, когда вы знаете, что в банковской системе очень много потенциальных "трупов", называя вещи своими именами, — это крайне неосмотрительно», — заявил он, объясняя, почему регулятор не хочет идти на такие меры.

По итогам года российский банковский сектор в целом получит убытки, заявил ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос о завершении или продолжении спада в российской экономике говорила, что «не любит искать дно». По ее словам, ситуация в последнее время обостряется и России следует ускорить структурную трансформацию экономики.

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Платон Щукин
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