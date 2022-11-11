Центробанк сообщил о убытках российских банков по итогам года

Глава департамента ЦБ Данилов сообщил об убытках российских банков по итогам года

По итогам года российский банковский сектор в целом получит убытки, хотя в последние месяцы потери финансовых организаций сокращаются. Об этом в кулуарах форума Finopolis заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов, передает РИА Новости.

По его словам, улучшение ситуации по сравнению с показателями весны связано с тем, что убыток во многом был получен из-за изменений валютной позиции и биржевых курсов. В дальнейшем большой динамики курса не было.

Данилов отметил, что не пытается с помощью этой информации приукрасить ситуацию, поскольку больших резервов у банков все же нет, но «шокового» роста проблем регулятор действительно не наблюдает.

Накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос о завершении или продолжении спада в российской экономике заявила, что «не любит искать дно». По ее словам, ситуация в последнее время обостряется, и России следует ускорить структурную трансформацию экономики.

После начала боевых действий на Украине и ответных санкций со стороны западных стран Центробанк разрешил кредитным организациям не раскрывать основные формы отчетности по отечественным стандартам бухучета (РСБУ). В связи с этим независимые эксперты не могут оценивать состояние сектора.

Из-за этого Ассоциация банков России (АБР) предложила Центробанку создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности, чтобы получить доступ к финансовым показателям организаций могли некоторые участники рынка. В ассоциации указали, что отсутствие информации затрудняет ведение бизнеса.