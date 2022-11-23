В Польше указали на две ошибки Киева

Польский политик Чарнецкий заявил, что Киев допустил две ошибки в отношениях с Варшавой

Польский политик и член Европейского парламента (MEP) от Польши Рышард Чарнецкий в колонке для издания Do Rzeczy указал на две ошибки, которые, по его мнению, Киев допустил в отношениях с Варшавой.

Первым промахом он назвал постыдную реакцию Украины на гибель двух человек при падении ракеты в зерносушилку в селе Пшеводув Люблинского воеводства.

«Уклонение Киева от ответственности любой ценой (попытки обвинить в падении ракет Москву — прим. «Ленты.ру»), даже вопреки превосходным разведданным американцев, настойчивое следование (...) тезисам о том, что это сделали русские, — все это должно было вызывать отвращение и чувство разочарования у поляков», — прокомментировал он первый неверный шаг украинских властей и заявил, что «простое признание непреднамеренной вины» могло бы помочь в сложившейся ситуации.

Второй ошибкой, по мнению Чарнецкого, является назначение на пост замминистра иностранных дел Украины скандального экс-посла в Германии Алексея Мельника.

«Человек, релятивизировавший преступления украинских шовинистов против поляков и евреев во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватило мудрости и обычной человеческой порядочности извиниться за эти скандальные слова, стал одним из главных лиц украинской международной политики. Сказать "неловко" — ничего не сказать», — объяснил политик.

По его словам, самое ужасное в этой ситуации то, что Киев точно знает, что он делает и зачем. Чарнецкий предупредил, что в долгосрочной перспективе это будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Ранее Мельник охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу» в ходе интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. Во время беседы с журналистом дипломат признался, что посещал его могилу в Мюнхене. Кроме того, Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В ноябре американский политический обозреватель Такер Карлсон предложил отказаться от поддержки Украины из-за продолжающейся лжи президента Владимира Зеленского.