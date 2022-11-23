Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 23 ноября 2022Мир

В Польше указали на две ошибки Киева

Польский политик Чарнецкий заявил, что Киев допустил две ошибки в отношениях с Варшавой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польский политик и член Европейского парламента (MEP) от Польши Рышард Чарнецкий в колонке для издания Do Rzeczy указал на две ошибки, которые, по его мнению, Киев допустил в отношениях с Варшавой.

Первым промахом он назвал постыдную реакцию Украины на гибель двух человек при падении ракеты в зерносушилку в селе Пшеводув Люблинского воеводства.

«Уклонение Киева от ответственности любой ценой (попытки обвинить в падении ракет Москвуприм. «Ленты.ру»), даже вопреки превосходным разведданным американцев, настойчивое следование (...) тезисам о том, что это сделали русские, — все это должно было вызывать отвращение и чувство разочарования у поляков», — прокомментировал он первый неверный шаг украинских властей и заявил, что «простое признание непреднамеренной вины» могло бы помочь в сложившейся ситуации.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО. Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
16 ноября 2022
Минобороны РФ прокомментировало сообщения об упавших ракетах в Польше
Минобороны РФ прокомментировало сообщения об упавших ракетах в Польше
15 ноября 2022

Второй ошибкой, по мнению Чарнецкого, является назначение на пост замминистра иностранных дел Украины скандального экс-посла в Германии Алексея Мельника.

«Человек, релятивизировавший преступления украинских шовинистов против поляков и евреев во время Второй мировой войны. Человек, которому не хватило мудрости и обычной человеческой порядочности извиниться за эти скандальные слова, стал одним из главных лиц украинской международной политики. Сказать "неловко" — ничего не сказать», — объяснил политик.

По его словам, самое ужасное в этой ситуации то, что Киев точно знает, что он делает и зачем. Чарнецкий предупредил, что в долгосрочной перспективе это будет иметь катастрофические последствия для Украины.

Ранее Мельник охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу» в ходе интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. Во время беседы с журналистом дипломат признался, что посещал его могилу в Мюнхене. Кроме того, Мельник назвал неправдой данные о причастности сторонников Бандеры к массовым убийствам поляков и евреев.

В ноябре американский политический обозреватель Такер Карлсон предложил отказаться от поддержки Украины из-за продолжающейся лжи президента Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило обмен военнопленными с Украиной
США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания
Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
На Украине зафиксировали перебои с интернетом
Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов
Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
Сборная Германии проиграла Японии на старте чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.