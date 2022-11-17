В США призвали отказаться от поддержки Украины из-за лжи Зеленского

Fox News: США нужно отказаться от помощи Киеву из-за лжи Зеленского об инциденте в Польше

Американский политический обозреватель Такер Карлсон предложил отказаться от поддержки Украины из-за продолжающейся лжи президента Владимира Зеленского. С таким призывом он выступил в эфире шоу Tucker Carlson Tonight в эфире телеканала Fox News.

Эксперт обратил внимание на то, что украинский лидер не признал причастность республики к инциденту с падением ракет в Польше, несмотря на то что Варшава и Вашингтон сообщили об обратном.

«Это ложь, из-за которой могут быть убиты миллионы американцев. Вы должны спросить себя, не пора ли перестать поддерживать этого парня? Может быть, риск слишком высок?» — задался вопросом ведущий.

Карлсон также назвал Зеленского коррумпированным восточноевропейским лидером в спортивном костюме, разбогатевшим на американских подачках, и выразил мнение, что он, намеренно распространяя дезинформацию, стремится втянуть Соединенные Штаты в конфликт.

Ранее дипломат одной из стран НАТО на Украине заявил, что позиция Киева по инциденту с падением ракет в Польше выглядит смешной. Собеседник Bloomberg предупредил, что своими действиями украинские власти подрывают доверие Североатлантического альянса.

Американский лидер Джо Байден назвал случившееся в Польше результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Аналогичную версию произошедшего выдвинул польский президент Анджей Дуда. Зеленский же долгое время отвергал подобные доводы, однако впоследствии несколько изменил позицию и допустил, что Киев «не знает на 100 процентов», что именно произошло.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.