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11:22, 17 ноября 2022Мир

Дипломат страны НАТО обвинил Украину в откровенной лжи

FT: дипломат страны НАТО предупредил Украину о разрушении доверия к ней

Фото: Arben Celi / Reuters

Дипломат одной из стран НАТО на Украине заявил, что позиция Киева по инциденту с падением ракет в Польше выглядит смешной. Такое мнение он выразил в беседе с Financial Times (FT).

Собеседник издания предупредил, что своими действиями украинские власти подрывают доверие Североатлантического альянса. «Украину никто не обвиняет, и она откровенно лжет. Это еще более разрушительно, чем ракета», — заключил он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что отрицание президентом Украины Владимиром Зеленским причастности республики к падению ракет в Польше не является доказательством. До этого он назвал случившееся результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

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Аналогичную версию произошедшего выдвинул президент Польши Анджей Дуда. В свою очередь Зеленский выразил уверенность в непричастности республики к падению ракет на польской территории и призвал провести тщательное расследование.

Минобороны России подчеркивало, что Вооруженные силы страны не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины. Российский МИД назвал все обвинения в адрес Москвы ложными и безосновательными.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека.

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Варвара Кошечкина
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