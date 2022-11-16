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18:12, 16 ноября 2022Мир

МИД России назвал обвинения в инциденте с ракетами в Польше провокациями

МИД России: обвинения в причастности России к ракетному инциденту в Польше ложны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Россия уже дала разъяснения о непричастности вооруженных сил страны к взрыву ракет на территории Польши, а все обвинения в ее адрес ложны и безосновательны. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», — отмечается в сообщении.

Консультации по расследованию происшествия МИД назвал недействительными, подчеркнув, что обвинения в адрес Москвы выпускают очень оперативно. В ведомстве добавили, что, вероятно, к инциденту причастна Украина, и понадеялись на разрешение провокаций.

Ранее польский президент Анджей Дуда также предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что вина за произошедшее все равно лежит на России.

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Виктория Кондратьева
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