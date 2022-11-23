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20:59, 23 ноября 2022Спорт

Сборная Испании разгромила Коста-Рику на старте чемпионата мира-2022

Сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 на старте чемпионата мира-2022

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Сборная Испании разгромила национальную команду Коста-Рики в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и завершилась со счетом 7:0. На 11-й минуте счет открыл полузащитник Дани Ольмо. Затем голами отметились хавбек Марко Асенсио и полузащитник Ферран Торрес, оформивший дубль. На 74-й минуте забил хавбек Гави, ставший самым молодым автором гола на ЧМ в истории сборной Испании. На 90-й минуте еще один мяч забил полузащитник Карлос Солер. На второй добавленной минуте окончательный счет установил нападающий Альваро Мората.

Ранее 23 ноября прошла еще одна встреча группы Е между Германией и Японией. Она завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Испании выигрывала мундиаль в 2010 году.

Анастасия Борисова
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