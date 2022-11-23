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18:01, 23 ноября 2022Спорт

Сборная Германии проиграла Японии на старте чемпионата мира-2022

Сборная Германии проиграла Японии со счетом 1:2 на старте чемпионата мира-2022

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Германии проиграла национальной команде Японии в матче стартового тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа» и завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев. На 33-й минуте немцы вышли вперед после того, как пенальти реализовал полузащитник Илкай Гюндоган. На 75-й минуте счет сравнял хавбек Японии Рицу Доан. На 83-й минуте полузащитник Такума Асано вывел команду вперед.

В еще одном матче группы Е сборная Испании встретится с Коста-Рикой. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 18 декабря. Сборная Германии выигрывала мундиаль в 2014 году.

Анастасия Борисова
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