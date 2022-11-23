Изобретательница целебной мастурбации отвергла обвинения в создании секс-секты

Основательница OneTaste, заработавшая миллионы на целебной мастурбации, отвергла обвинения

Основательница американской компании OneTaste Николь Дейдон отвергла обвинения в сутенерстве и принуждении к сексу, высказанные ее бывшими сотрудниками в документальном фильме Netflix «Корпорация Оргазм». Об этом сообщает Insider.

Дейдон известна как изобретательница так называемой оргазменной медитации — совместной мастурбации, которая, по ее убеждению, обладает целебным действием. На тренингах OneTaste полуобнаженных клиенток компании ублажали одетые мужчины, часто незнакомые, или сотрудники фирмы в латексных перчатках. Ласки, согласно придуманным Дейдон правилам, должны были продолжаться строго 13 минут. Многочисленных зрителей, которые наблюдали за происходящим, заранее просили не аплодировать, когда участницы достигали оргазма.

OneTaste достиг пика популярности в 2017 году. К тому времени оргазменную медитацию хвалили актриса Гвинет Пэлтроу и телезвезда Хлои Кардашьян, компания зарабатывала миллионы долларов, а в ее мероприятиях участвовали десятки тысяч человек. Спустя год разразился скандал: бывшие сотрудники OneTaste рассказали изданию Bloomberg Businessweek, что Дейдон принуждала их заниматься сексом с клиентами и друг с другом, и обвинили ее в создании секс-секты. После публикации ФБР начало проверку, а Дейдон перестала появляться на публике.

В ноябре 2022 года на Netflix вышел документальный фильм «Корпорация Оргазм: История OneTaste», в котором бывшие сотрудники и клиенты OneTaste повторили обвинения в адрес Дейдон. Незадолго до премьеры неизвестные подали в суд на Netflix и потребовали отменить показ ленты, но не успели добиться своего.

После выхода «Корпорации Оргазм» Дейдон прервала затворничество и дала комментарии изданиям Insider и Daily Mail. Она заявила, что фильм создает неверное впечатление о компании. Ошибка, по ее словам, заключается в том, что оргазменная медитация — это не секс, а практика, которая позволяет «войти в мистическое состояние» и исцелиться. Дейдон также не согласилась с бывшими сотрудниками, утверждавшими, что в ответ на любые жалобы или в случае рабочих конфликтов она предлагала им заняться совместной мастурбацией.

По сообщению Daily Mail, теперь OneTaste планирует ребрендинг. В ноябре компания вновь начнет проводить однодневные тренинги в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а в следующем году собирается открыть представительство в Великобритании. Стоимость одного сеанса оргазменной медитации составит 125 фунтов стерлингов (около девяти тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке приговорил соосновательницу секс-секты NXIVM («Нексиам») Нэнси Зальцман к 42 месяцам тюрьмы. Лидеру секты Киту Раньеру дали 120 лет заключения в октябре 2020 года. Его обвиняли в насилии, в том числе над 15-летним подростком и торговле секс-рабами. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом, обращали в рабство и вытягивали из них деньги.