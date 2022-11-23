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20:52, 23 ноября 2022Из жизни

Изобретательница целебной мастурбации отвергла обвинения в создании секс-секты

Основательница OneTaste, заработавшая миллионы на целебной мастурбации, отвергла обвинения

Кадр: Сериал «Orgasm Inc.: The Story of OneTaste»

Основательница американской компании OneTaste Николь Дейдон отвергла обвинения в сутенерстве и принуждении к сексу, высказанные ее бывшими сотрудниками в документальном фильме Netflix «Корпорация Оргазм». Об этом сообщает Insider.

Дейдон известна как изобретательница так называемой оргазменной медитации — совместной мастурбации, которая, по ее убеждению, обладает целебным действием. На тренингах OneTaste полуобнаженных клиенток компании ублажали одетые мужчины, часто незнакомые, или сотрудники фирмы в латексных перчатках. Ласки, согласно придуманным Дейдон правилам, должны были продолжаться строго 13 минут. Многочисленных зрителей, которые наблюдали за происходящим, заранее просили не аплодировать, когда участницы достигали оргазма.

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OneTaste достиг пика популярности в 2017 году. К тому времени оргазменную медитацию хвалили актриса Гвинет Пэлтроу и телезвезда Хлои Кардашьян, компания зарабатывала миллионы долларов, а в ее мероприятиях участвовали десятки тысяч человек. Спустя год разразился скандал: бывшие сотрудники OneTaste рассказали изданию Bloomberg Businessweek, что Дейдон принуждала их заниматься сексом с клиентами и друг с другом, и обвинили ее в создании секс-секты. После публикации ФБР начало проверку, а Дейдон перестала появляться на публике.

В ноябре 2022 года на Netflix вышел документальный фильм «Корпорация Оргазм: История OneTaste», в котором бывшие сотрудники и клиенты OneTaste повторили обвинения в адрес Дейдон. Незадолго до премьеры неизвестные подали в суд на Netflix и потребовали отменить показ ленты, но не успели добиться своего.

После выхода «Корпорации Оргазм» Дейдон прервала затворничество и дала комментарии изданиям Insider и Daily Mail. Она заявила, что фильм создает неверное впечатление о компании. Ошибка, по ее словам, заключается в том, что оргазменная медитация — это не секс, а практика, которая позволяет «войти в мистическое состояние» и исцелиться. Дейдон также не согласилась с бывшими сотрудниками, утверждавшими, что в ответ на любые жалобы или в случае рабочих конфликтов она предлагала им заняться совместной мастурбацией.

По сообщению Daily Mail, теперь OneTaste планирует ребрендинг. В ноябре компания вновь начнет проводить однодневные тренинги в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а в следующем году собирается открыть представительство в Великобритании. Стоимость одного сеанса оргазменной медитации составит 125 фунтов стерлингов (около девяти тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке приговорил соосновательницу секс-секты NXIVM («Нексиам») Нэнси Зальцман к 42 месяцам тюрьмы. Лидеру секты Киту Раньеру дали 120 лет заключения в октябре 2020 года. Его обвиняли в насилии, в том числе над 15-летним подростком и торговле секс-рабами. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом, обращали в рабство и вытягивали из них деньги.

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Олег Парамонов
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