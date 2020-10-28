Лидера американской секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы

Лидера секс-секты NXIVM («Нексиам») Кита Раньера приговорили к 120 годам тюремного заключения. Соответствующее решение вынес суд в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета The New York Times.

Так, обвинение пришло к выводу, что Раньер создал себе гарем из женщин. Их обращали в сексуальное рабство, клеймили, морили голодом и вытягивали из них деньги. При вступлении в культ с них требовали отправки компрометирующих материалов, в частности, фото в обнаженном виде, чтобы обезопасить себя от огласки происходящего.

В ходе судебного процесса были заслушаны 15 жертв «Нексиам». При этом 50 человек ратовали за освобождение лидера культа, ссылаясь на то, что он и его организация улучшили им жизнь. Суд также потребовал с Раньера штраф в размере 1,75 миллиона долларов.

«Нексиам» был основал в конце 90-х годов как организация, проводящая личностные тренинги для бизнесменов. На деле многие тренинги были очень жестокими. Например, женщинам ставили клеймо, заставляли их сидеть на жестких диетах на грани голодания. При этом лидер движения Кит Раньер склонял к сексу участниц культа. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.