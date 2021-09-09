Соосновательницу американской секс-секты приговорили к тюрьме и отпустили

Суд в Нью-Йорке приговорил соосновательницу секс-секты NXIVM («Нексиам») Нэнси Зальцман к 42 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает NBC News.

67-летнюю Зальцман признали виновной в преступном сговоре с целью хищения персональных данных. Помимо заключения, она должна будет выплатить штраф в размере 150 тысяч долларов, при этом ее имущество будет частично конфисковано. Осужденная оправится за решетку в январе 2022 года, поскольку сейчас она ухаживает за болеющей матерью.

Бывшая медсестра Нэнси Зальцман на собраниях секты рассказывала слушателям историю «про чайник и чашки» — о том, что женщины по природе своей моногамны, в то время как мужчинам необходимо иметь много партнерш, чтобы «распространять свое семя».

Ранее на скамье подсудимых по делу NXIVM оказалась звезда сериала «Тайны Смолвиля», американская актриса Эллисон Мэк (Allison Mack). Ее приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин. Изначально 38-летней Мэк грозило до 17 лет заключения, однако защита утверждала, что по данному делу будут более уместны домашний арест или условный срок. Прокуроры согласились с адвокатами, учитывая активное сотрудничество обвиняемой.

NXIVM был основан в конце 90-х годов как организация, проводящая личностные тренинги для бизнесменов. На деле многие тренинги были очень жестокими. Например, женщин заставляли жить на 500 килокалорий в день. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.

Лидеру секты Киту Раньеру дали 120 лет заключения в октябре 2020 года. Его обвиняют в насилии, в том числе на 15-летним подростком и торговле секс-рабами. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом, обращали в рабство и вытягивали из них деньги.

