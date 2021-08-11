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Модель сбежала из секс-секты и рассказала о своем опыте

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Фото: @afreckle_

Участница австралийской версии шоу «Холостяк», модель Эшли Фреклтон (Ashleigh Freckleton), рассказала о своем полугодичном опыте пребывания в секс-секте в Румынии. Ее историю приводит портал Mamamia.

В 2018 году «харизматичный» друг из Лондона предложил ей посетить школу йоги в Румынии, преподавателем в которой, по его словам, служил настоящий мастер из Индии. По прибытии на место со всех учеников взяли слово, что все увиденное в стенах заведения навсегда останется в тайне. При этом глава курса разрешал называть его исключительно «Он».

В последующие месяцы группе Фреклтон рассказывали о теории заговора масонов и о вреде вакцинации против Covid-19. Помимо этого, всех участников заставляли вступать в половую связь друг с другом и смотреть порно. В конце программы модель отправили в Париж, чтобы в качестве заключительного ритуала она могла заняться сексом с «Ним».

«Они обещали, что весь мир будет у моих ног, если я пройду обряд посвящения. Говорящих "нет" женщин они называли упрямыми, глупыми и поверхностными», — поделилась героиня материала и добавила, что отказалась от ритуала, после чего в секте начались разговоры об ее исключении.

Фреклтон удалось сбежать из лагеря. По возвращении в Австралию психологи поставили ей диагноз посттравматическое расстройство. «Дома мне потребовалось несколько месяцев на осознание того, что там происходило на самом деле», — заключила она.

В июле звезду сериала «Тайны Смолвиля», американскую актрису Эллисон Мэк (Allison Mack), приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин в секс-секту NXIVM («Нексиам»). Подсудимая попросила прощения у потерпевших во время судебного процесса. Изначально ей грозило до 17 лет заключения, однако защита утверждала, что по данному делу будут более уместны домашний арест или условный срок.

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