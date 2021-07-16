Продюсера фильма «Скин» задержали по обвинению в секс-торговле

Американского продюсера Диллона Д. Джордана задержали по обвинению в секс-торговле. Об этом сообщает Variety.

Предполагается, что 49-летний кинематографист использовал свою компанию PaperChase Films в качестве прикрытия для международной сети проституции. С 2010 по 2017 год продюсер фильмов «Скин» и «Воспитательница» якобы организовывал встречи женщин с клиентами по всей стране.

Он также использовал счета компании для сбора платежей и оплаты расходов, связанных с секс-торговлей. Кинематографист оформлял их как гонорары «за модельные услуги», «за консультацию» и «за частные обеды». Адвокаты Джордана пока никак не прокомментировали ситуацию.

Диллон Д. Джордан также известен по лентам «Пансион», «Насыщенный», «Малыш Кид» и «Колеблющийся штат». Он также сыграл самого себя в документальном фильме про DJ AM.

В начале июля звезду сериала «Тайны Смолвиля», американскую актрису Эллисон Мэк приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин в секс-секту NXIVM («Нексиам»). Изначально 38-летней Эллисон Мэк грозило до 17 лет заключения, однако защита утверждала, что по данному делу будут более уместны домашний арест или условный срок. Прокуроры согласились с адвокатами, учитывая активное сотрудничество обвиняемой.