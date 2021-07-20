Задержан подвергавший психологическому насилию прихожан главарь российской секты

В Омской области задержан главарь местной секты, подвергавший психологическому насилию своих прихожан. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 53-летний подозреваемый создал свою секту «Церковь Евангельских христиан «Новое Творение» в 2016 году. Регулярно он проводил богослужения, применяя техники воздействия на психику человека. Главарь секты занимался подавлением воли и контролем сознания прихожан. Его целью было получение от посещавших его организацию мужчин и женщин добровольных пожертвований.

СКР возбудил уголовное дело по статье 239 УК России («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием»). В ходе обысков у подозреваемого изъяли телефоны и электронные носители. Следствие выясняет все обстоятельства деятельности секты. За время существования религиозной организации через нее прошли около 100 человек.

22 сентября 2020 года сообщалось, что глава религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, был помещен в СИЗО.