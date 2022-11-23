Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марокко
Сегодня
13:00 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа F. 1-й тур
Германия
Сегодня
16:00 (Мск)
Япония
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Испания
Сегодня
19:00 (Мск)
Коста-Рика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа E. 1-й тур
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:31, 23 ноября 2022Спорт

Российский бобслеист умер в возрасте 24 лет

Российский бобслеист Максим Баньков умер на 25-м году жизни после тяжелой болезни

Фото: Страница Максима Банькова во «ВКонтакте»

Российский бобслеист Максим Баньков умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бобслея России (ФБР).

Спортсмен скончался после тяжелой болезни. «У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться», — заявили в ФБР и выразили соболезнования родным и близким Банькова.

Максим Баньков входил в юниорскую сборную России. Он был кандидатом в мастера спорта.

14 ноября в возрасте 38 лет умер бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсон. Причина смерти спортсмена не сообщалась. Президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявлял, что у Джонсона были проблемы со здоровьем, поэтому боец не мог принимать участия в поединках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Комментарии отключены
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Россиянам назвали главные ошибки при борьбе с прыщами
Озвучена вторая по распространенности причина смерти в мире
В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине
Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.