Российский бобслеист умер в возрасте 24 лет

Российский бобслеист Максим Баньков умер на 25-м году жизни после тяжелой болезни

Российский бобслеист Максим Баньков умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бобслея России (ФБР).

Спортсмен скончался после тяжелой болезни. «У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться», — заявили в ФБР и выразили соболезнования родным и близким Банькова.

Максим Баньков входил в юниорскую сборную России. Он был кандидатом в мастера спорта.

14 ноября в возрасте 38 лет умер бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсон. Причина смерти спортсмена не сообщалась. Президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявлял, что у Джонсона были проблемы со здоровьем, поэтому боец не мог принимать участия в поединках.