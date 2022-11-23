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00:01, 23 ноября 2022Мир

Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США

Бывший президент Трамп призвал к перевыборам из-за «бесчестного» голосования в США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп призвал к перевыборам по итогам промежуточных выборов по крайней мере в одном из штатов, а само прошедшее в стране голосование назвал бесчестным. Его слова приводит РИА Новости.

«Следовало бы как минимум провести перевыборы в Аризоне», — отметил бывший американский лидер.

Ранее бывший вице-президент США и соратник Трампа Майк Пенс отказался от дальнейшей поддержки экс-главы государства, допустив, что он сам может принять участие в следующих президентских выборах. При этом Пенс не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он участвовать в выборах президента в 2024 году, однако пообещал сообщить о подобных планах, если они возникнут.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Президент США Джо Байден, комментируя результаты промежуточных выборов в США, заявил, что доволен итогами голосования.

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Марина Совина
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