Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 17 ноября 2022Мир

Бывший вице-президент США отказался поддерживать Трампа на выборах

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддерживать Трампа на следующих выборах
Майк Пенс

Майк Пенс. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший вице-президент США и соратник Дональда Трампа Майк Пенс отказался от дальнейшей поддержки экс-главы государства, допустив, что он сам может принять участие в следующих президентских выборах, сообщает CNN.

«Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», — заявил он.

При этом Пенс не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он принять участие в выборах президента в 2024 году, однако пообещал сообщить о подобных планах, если они появятся. Комментируя намерения Трампа вновь побороться за президентское кресло он подчеркнул, что у американцев есть «более оптимальный выбор».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп не сможет одержать победу. По мнению Шольца, нынешний американский лидер Джо Байден находится в хорошей форме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
Посол обвинил США в попытке внести в повестку АТЭС тему Украины
Бывший вице-президент США отказался поддерживать Трампа на выборах
Диетолог назвал альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов
В Запорожье обвинили ВСУ в попытке вызвать голод на территории
Путешествующая по Италии россиянка назвала отличия итальянцев от русских
Украинские военнопленные рассказали об отказниках в ВСУ
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Минфин представит реформу накопительной пенсии
Российский посол в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.