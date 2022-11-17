Бывший вице-президент США отказался поддерживать Трампа на выборах

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддерживать Трампа на следующих выборах

Бывший вице-президент США и соратник Дональда Трампа Майк Пенс отказался от дальнейшей поддержки экс-главы государства, допустив, что он сам может принять участие в следующих президентских выборах, сообщает CNN.

«Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов», — заявил он.

При этом Пенс не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он принять участие в выборах президента в 2024 году, однако пообещал сообщить о подобных планах, если они появятся. Комментируя намерения Трампа вновь побороться за президентское кресло он подчеркнул, что у американцев есть «более оптимальный выбор».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп не сможет одержать победу. По мнению Шольца, нынешний американский лидер Джо Байден находится в хорошей форме.