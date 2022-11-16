Шольц отказался верить в победу Трампа на выборах в 2024 году

Канцлер ФРГ Шольц считает, что на президентских выборах в США Трамп не сможет победить

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что на ближайших президентских выборах в США Дональд Трамп не сможет одержать победу. Его слова в ходе саммита G20 на Бали приводит РИА Новости.

«Можно надеяться, что, так же, как и на последних выборах, решение будет принято против популизма», — сказал он.

По мнению Шольца, нынешний президент США Джо Байден в хорошей форме. Кроме того, он умный и опытный политик, который занимается вопросами мирового развития, добавил канцлер. «И что, конечно, также важно для нас в Германии и Европе, он — настоящий трансатлантист, который ведет надежное сотрудничество между Европой и США», — сказал Шольц.

Ранее Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем издание Fox News опубликовало список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию бывшему главе Белого дома: среди них называются вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.