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14:46, 23 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма

Зеленский заявил, что Россию надо изолировать и привлечь к ответственности за терроризм

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости полностью изолировать Россию, а также привлечь к ответственности за действия на Украине и в мире. Таким образом он отреагировал на решение Европарламента (ЕП) признать Россию страной-спонсором терроризма в своем Telegram-канале.

Он положительно оценил решение ЕП. «Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире», — утверждает он.

О том, что Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма, стало известно ранее 23 ноября. Была принята резолюция после проведения голосования членов ЕП. В ней представлен перечень обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер, необходимых ЕС в реакции на действия российской стороны.

18 ноября пресс-секретарь ЕП Дельфин Колард сообщила о готовности текста резолюции по признанию России страной-спонсором терроризма. Ранее также замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что признание, например, Украины в качестве страны-террориста было бы ошибкой. По его мнению, такой шаг неприемлем в свете неприятия Москвой доктрины о гостерроризме.

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Варвара Кошечкина
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