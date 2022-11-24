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11:33, 24 ноября 2022Из жизни

Верная собака сутки провела около тела погибшей хозяйки

The Mirror: собака 24 часа провела рядом с телом погибшей от упавшей ветки хозяйки

Фото: Samuel Thompson / Unsplash

Верная собака сутки провела возле тела хозяйки, которую убила упавшая ветка, когда она обрезала деревья около своего дома в ирландской деревне Пилтаун. Об этом сообщает The Mirror.

Фермерша Мэри О’Ши, которой было около 60 лет, обрезала деревья рядом со своим домом, и на нее упала крупная ветка. Женщина получила смертельную травму и погибла на месте. В этот момент рядом с ней находилась одна из ее собак. Животное не отходило от тела хозяйки до тех пор, пока через 24 часа ее не нашли прохожие.

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О’Ши была известным специалистом по местной истории и писательницей. Она была единственным ребенком в семье и не состояла в браке, а оба ее родителя скончались.

В полиции занялись расследованием по факту гибели женщины, но исключили возможность того, что смерть О’Ши носила криминальный характер. «Тело погибшей отвезли в морг. Коронер подготовит отчет о произошедшем», — сообщил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что оставленная на время отпуска верная собака несколько недель ждала возвращения хозяев в аэропорту Хабаровска. Почти три недели неравнодушные люди заботились о восьмимесячном хаски по кличке Буран и подкармливали его, пытаясь найти владельцев.

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Алиса Дмитриева
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