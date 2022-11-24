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13:38, 24 ноября 2022Наука и техника

В США заметили снятые с вооружения стелс-самолеты

В США заметили снятые с вооружения стелс-самолеты F-117A Nighthawk

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Ударные стелс-самолеты F-117A Nighthawk («Ночной ястреб»), которые сняли с вооружения Военно-воздушных сил (ВВС) США, заметили в небе над долиной Панаминт. На соответствующий снимок обратило внимание издание «МК».

На фотографии видна пара F-117A, которые сопровождают самолет-заправщик KC-46A Pegasus. Малозаметный самолет предназначен для скрытного проникновения через систему противовоздушной обороны. «Ночной ястреб» совершил первый полет в 1981 году, а в 2008 году самолеты этого типа сняли с вооружения.

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В марте стало известно, что разработчики российского легкого тактического самолета Су-75 учли недостатки F-117A, который отличался недостаточной устойчивостью и управляемостью.

В сентябре 2021 года F-117 заметили в международном аэропорту Фресно Йосемити. Пара самолетов прибыла на базу 144-го истребительного крыла ВВС США для участия в учениях. F-117A имитировали самолеты условного противника.

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Даниил Иринин
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