Телеведущий Караулов отреагировал на объявление его в розыск

Телеведущий Караулов намерен вернуться в Россию после объявления его в федеральный розыск

Журналисту Андрею Караулову не сообщали об объявлении его в федеральный розыск. Об этом сам телеведущий заявил в разговоре с «Лентой.ру». Он рассказал, что в настоящее время находится на длительном лечении в Дубае, где ему предстоит операция. В дальнейшем журналист планирует вернуться в Россию.

«Я об этом узнал, не поверите, от жены, поскольку следователь скрылся, и уже целую неделю ни я, ни мой адвокат не можем до него дозвониться. Они должны были зачитать что-то, послать [уведомление] куда-то по закону. Я даже не знаю, какой у меня статус, возможно, меня как свидетеля объявили в федеральный розыск — такого еще не было, а теперь будет. Так что это вопросы не ко мне, они прекрасно знают, где я нахожусь, у них все медицинские бумаги, подписанные не одним врачом, а симпозиумом врачей с бланками, печатями и телефонами», — отреагировал он на новость об объявлении в розыск.

По словам Андрея Караулова, он готовится к предстоящей операции на сердце в клинике Дубая. Там он находится с 1 октября. После восстановления он намерен вернуться в Россию

Обязательно, конечно, это мой дом Андрей Караулов журналист

Информация о розыске Андрея Караулова по уголовному делу была опубликована в базе данных МВД России. Статья в картотеке не уточняется.

3 ноября в доме журналиста прошел обыск. По словам Караулова, следственные действия проходили по делу о клевете, заявление подал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Журналист также заявил, что находится в статусе свидетеля.

Ранее по делу о клевете на Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, журналист Тамерлан Бигаев и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский.