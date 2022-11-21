Суд оставил под арестом коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Суд оставил в СИЗО коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова

Московский городской суд подтвердил и оставил без изменений постановление Тверского районного суда об аресте коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

26 октября Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия об аресте и отправил обвиняемого в СИЗО до 24 декабря. Суханов обвиняется в преступлении по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Как следует из материалов дела, деньги у директора «Ростеха» вымогали за удаление постов в одном из Telegram-каналов.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла извинения директору корпорации «Ростеха». Она добавила, что ее коммерческий директор, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные по делу о вымогательстве, также искренне сожалеют о произошедшем.

Суханов, Романовский и Бигаев были задержаны в рамках уголовного дела о вымогательстве у Чемезова. В своих показаниях они заявили, что Собчак является владелицей Telegram-канала «Тушите свет». Источник издания Baza утверждал, что почти половина эксклюзивной информации, опубликованной в канале, поступала от Собчак.