Журналиста Караулова объявили в розыск в России

МВД России объявило журналиста Андрея Караулова в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск журналиста и телеведущего Андрея Караулова. Об этом свидетельствуют данные базы на сайте ведомства.

Отмечается, что Караулова разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводятся.

Ранее журналист рассказал, что находится в Дубае на лечении и планирует вернуться в Россию после того, как ему проведут операцию на сердце. Точную дату возвращения Караулов не назвал, поскольку это зависит от результатов операции.

3 ноября сообщалось об обысках в доме журналиста. По словам Караулова, следственные действия проходили по делу о клевете, заявление подал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Журналист также заявил, что находится в статусе свидетеля.

Перед этим стало известно, что по делу о вымогательстве денег у Чемезова арестовали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Как следует из материалов дела, у директора «Ростеха» вымогали 11 миллионов рублей за удаление постов в одном из Telegram-каналов.