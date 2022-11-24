Объявленный в розыск журналист Караулов отказался скрываться

Журналист Андрей Караулов сообщил, что не собирается скрываться из-за объявления в розыск

Журналист и телеведущий Андрей Караулов, объявленный в розыск по делу о клевете на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отказался скрываться. Его комментарий передает ТАСС.

«Я узнал о том, что меня объявили в федеральный розыск от жены. (...) Осталось только понять, что же я такого сделал, что меня разыскивают. Более того, в полиции прекрасно знают, где я нахожусь, в какой клинике, что со мной делают, все медицинские документы предоставлены. Зачем меня искать, все знают, где я нахожусь, я не собираюсь скрываться», — высказался он.

Как уточнил журналист, вернуться в Россию ему пока не позволяют врачи.

В беседе с SHOT телеведущий рассказал, что находится на лечении в Дубае и скоро ему предстоит операция. По словам Караулова, он проходит по делу в статусе свидетеля. Он добавил, что «никакой клеветы в его заявлениях про Чемезова не было».

О том, что МВД России объявило Караулова в розыск, стало известно ранее 24 ноября. Из данных базы на сайте ведомства следует, что журналиста разыскивают по уголовной статье. Другие подробности не приводились.

Перед этим Караулов заявил, что находится в Дубае на лечении и планирует вернуться в Россию после того, как ему проведут операцию на сердце. Точную дату возвращения он не назвал, поскольку это зависит от результатов операции.

3 ноября в загородном доме Караулова прошел обыск.