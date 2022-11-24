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17:58, 24 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве зафиксировали очереди на заправках

«Страна.ua» сообщила о больших очередях на заправках в Киеве и области

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве и области зафиксировали очереди за топливом на заправках. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Киеве и в области по-прежнему большие очереди на заправках», — сказано в сообщении. На опубликованной видеозаписи можно увидеть очередь из значительного количества машин. Издание уточнило, что многие заправки не работают в связи с отсутствием электроэнергии. Топливо можно приобрести на АЗС, которые используют генераторы.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что подача электричества восстановлена по всей стране, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры, в том числе водоканалах. По его словам, следующим этапом является подключение света бытовым потребителям.

Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70 процентов населения украинской столицы остаются без электроэнергии. Сроки восстановления электроснабжения зависят от возобновления баланса в энергосистеме Украины, добавил он.

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Кристина Есикова
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