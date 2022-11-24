Кличко рассказал о ситуации с электричеством в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации с электричеством в столице: по его словам, без электроэнергии остаются 70 процентов жителей города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы возобновить жизнеобеспечение столицы. Уже вернули водоснабжение на левом берегу. На правом — планируем возобновить в первой половине дня», — сообщил Кличко.
Сроки, в которые в Киев вернут электричество, отметил он, зависят от возобновления баланса в энергосистеме Украины.
В результате ракетных обстрелов 23 ноября почти во всех областях Украины полностью пропало электричество. Полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.