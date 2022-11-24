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00:10, 25 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск объявил «амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter

Илон Маск объявил, что заблокированные аккаунты в Twitter восстановят на следующей неделе

Фото: Mike Blake / Reuters

Новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск объявил «амнистию» для заблокированных в соцсети пользователей. По его словам, учетные записи будут восстановлены на следующей неделе. Об этом он написал в своем аккаунте.

«Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе», — говорится в его посте.

Маск в среду, 23 ноября, устроил в Twitter опрос на тему того, стоит ли разблокировать профили. Голосование продлилось сутки, участие в нем приняли более трех миллионов пользователей. 72,4 процента из них высказались за восстановление аккаунтов «при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама».

«Глас народа — глас Божий», — заявил Маск, использовав латинское крылатое выражение Vox populi, vox Dei.

Ранее в такой же форме Маск сообщил о разблокировке профиля бывшего президента США Дональда Трампа. В опросе приняли участие более 15 миллионов пользователей, 51,8 процента высказались за восстановление, а 48,2 процента — против. При этом сам политик заявил, что не собирается возвращаться в Twitter.

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Марина Совина
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