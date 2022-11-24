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10:56, 24 ноября 2022Спорт

Российский голкипер стал первой звездой дня в НХЛ

Российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали первой звездой дня в НХЛ

Фото: Frank Gunn / Globallookpress.com

Российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Во встрече против «Эдмонтон Ойлерс», которая прошла в ночь на четверг, 24 ноября, россиянин совершил шатаут, отразив 49 бросков. Его команда одержала победу со счетом 3:0. Это второй результат в истории «Айлендерс» по количеству сейвов в матче на ноль. Рекорд клуба принадлежит канадцу Гленну Хилли, который оформил шатаут, отразив 51 бросок.

Вторым в списке лучших игроков дня стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер, трижды поразивший ворота соперников в матче против «Сиэтл Кракен». Третьей звездой признали вратаря «Аризона Койотс» Карела Веймелку, который совершил шатаут в игре против «Каролины Харрикейнс».

5 сентября 27-летний Сорокин занял 5-е место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. Первую строчку занял двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте расположился олимпийский чемпион в составе сборной России, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Ксения Курашкина
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