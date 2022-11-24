Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 24 ноября 2022Мир

Прокуратура Швеции освободила одного из двух арестованных россиян

В Швеции освободили одного из двух арестованных по подозрению в шпионаже россиян

Фото: Ulf Wigh / Wighsnews / Reuters

Прокуратура Швеции не нашла достаточных доказательств незаконной разведывательной деятельности и освободила одного из двоих россиян, арестованных ранее по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба шведского правоохранительного ведомства.

Решение о взятии под стражу второго россиянина, «подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы», должно быть принято прокурором окружного Стокгольмского суда не позднее 14:00 по мск 25 ноября.

22 ноября сообщалось, что в Швеции арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать для незаконной разведки свою фирму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал производить больше военной техники
ООН займется расследованием нарушений прав человека на протестах в Иране
Европарламент принял резолюцию о международном трибунале над Лукашенко
В Минцифры пригрозили лишить аккредитации почти половину IT-компаний
Жертвы миллиардера-педофила обвинили крупнейшие банки в пособничестве
МИД Литвы включил Лободу в список персон нон грата
Сборная Португалии обыграла Гану в матче чемпионата мира-2022
Описаны последствия изменения климата для России
Власти окажут помощь семьям погибших при стрельбе в Крымске
Италия ужесточила процесс выдачи виз россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.