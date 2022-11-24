Прокуратура Швеции освободила одного из двух арестованных россиян

В Швеции освободили одного из двух арестованных по подозрению в шпионаже россиян

Прокуратура Швеции не нашла достаточных доказательств незаконной разведывательной деятельности и освободила одного из двоих россиян, арестованных ранее по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба шведского правоохранительного ведомства.

Решение о взятии под стражу второго россиянина, «подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против королевства и еще одной иностранной державы», должно быть принято прокурором окружного Стокгольмского суда не позднее 14:00 по мск 25 ноября.

22 ноября сообщалось, что в Швеции арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать для незаконной разведки свою фирму.