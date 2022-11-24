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21:34, 24 ноября 2022Мир

Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентной ситуации на украинских АЭС

Гросси назвал беспрецедентной ситуацию с отключением всех АЭС Украины от внешнего питания
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Ситуация с отключением всех АЭС Украины от внешнего питания беспрецедентна. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в видеообращении, опубликованном на сайте и в соцсетях организации.

«Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране», — призвал он, напомнив, что накануне доступ к внешнему энергообеспечению потеряли все четыре работающие АЭС на Украине: Запорожская, Ровненская, Южно-Украинская и Хмельницкая.

Гросси пояснил, что все станции используют аварийные дизельные генераторы, чтобы оставаться работоспособными.

Он назвал такую ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что еще буквально несколько месяцев назад вообразить подобное было невозможно. «Это вызывает глубокую озабоченность», — сказал Гросси.

В среду, 23 ноября, стало известно, что все атомные электростанции (АЭС), а также большинство гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), располагающихся на территории Украины, временно остались без электричества в результате ракетных ударов российских войск.

24 ноября заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что подача электричества восстановлена по всей стране, преимущественно на объектах критической гражданской инфраструктуры, в том числе водоканалах. По его словам, следующим этапом является подключение света бытовым потребителям.

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Марина Совина
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