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09:50, 24 ноября 2022Экономика

В России приготовились увеличить выпуск собственного виски

«Ъ»: алкогольные компании в России приготовились расширить выпуск виски

Фото: Adam Jaime / Unsplash

На фоне ухода западных брендов на российском рынке обострилась конкуренция за освобождающиеся 1,5-2 миллиона декалитров. Как пишет газета «Коммерсантъ», свои бренды виски запускает крупный производитель водки Алкогольная сибирская группа (АСГ).

Пока что компания ожидает поставки дистиллятов из Шотландии и Армении, а розлив планируют начать уже в декабре. Ранее компания занималась распространением виски Whyte & Mackay. Основным конкурентом АСГ считается ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.), которая ранее уже выпускала напиток в Шотландии. АСГ займется выпуском виски на заводе «Омсквинпром», виски из шотландских спиртов должен стоить 1-1,2 тысячи рублей, напиток в среднем сегменте — 500-600 рублей за бутылку.

В разговоре с изданием владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман пояснил, что по части виски известность марки имеет большое значение, учитывая ограничение в рекламе алкоголя. Так что, по его словам, продажи новинок будут зависеть от этикетки и названия, но в большей степени — от дистрибуции и цены. Кауфман считает, что производители станут завлекать покупателей скидками.

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Производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении, до 158,7 миллиона декалитров. Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

При этом участники рынка уже начали отмечать дефицит некоторых брендов алкоголя, которые раньше поступали в Россию из-за рубежа. Спрос магазинов и ресторанов значительно увеличился на игристые вина, французский коньяк и шотландский виски. Компания в четыре раза нарастила поставки продукции из Шампани.

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Платон Щукин
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