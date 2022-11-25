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13:04, 25 ноября 2022Россия

Жители севера Крыма описали обстановку на фоне работы систем ПВО

Житель Армянска Дмитрий сообщил о выбитых в доме стеклах в результате работы ПВО

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Армянске на севере Крыма около трех часов ночи, рассказали местные жители. Обстановку в городе на фоне работы ПВО они описали в беседе с «Лентой.ру».

«Не знаю, что сработало, но было очень громко, в доме выбило стекла почти по всему крылу», — поделился крымчанин по имени Дмитрий.

«Тихо все пока что. ПВО, конечно, слышал часа в три ночи. Испугался — любой испугается. В городе или нет сработало — непонятно, просто было очень громко. В город ничего не прилетело, но было слышно хорошо. Я сплю с открытым окном, поэтому проснулся моментально», — высказался другой житель Армянска, пожелавший остаться анонимным.

Ранее о работе ПВО в районе Армянска сообщил мэр Василий Телиженко и попросил граждан сохранять спокойствие.

Армянск находится менее чем в десяти километрах от границы с Херсонской областью. 22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские спецслужбы распространяют фейковую информацию об эвакуации города. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности полуострова принимаются все необходимые меры.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Екатерина Смирная
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