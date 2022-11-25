В Крыму сработала система ПВО

Глава Армянска Телиженко сообщил о сработавшей системе противовоздушной обороны в Крыму

В Крыму сработала системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр Армянска Василий Телиженко в Telegram-канале.

«Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал мэр.

22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов опроверг эвакуацию населения из Армянска. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности полуострова принимаются все необходимые меры, и заявил, что фейковую информацию об эвакуации распространяют украинские спецслужбы.

Армянск находится менее чем в 10 километрах от границы с Херсонской областью. До Аксенова эвакуацию из Армянска опровергал советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.