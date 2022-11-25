Российского форварда Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре

Российского форварда Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте команды.

Головин, выступающий под 17-м номером, впервые в сезоне стал игроком месяца. За российского нападающего проголосовали 46 процентов фанатов.

В трех матчах ноября Головин отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Гол россиянина помог монегаскам обыграть «Тулузу» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Всего в текущем сезоне Головин провел 22 матча за «Монако», забил три мяча и отдал четыре передачи.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.