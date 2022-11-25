Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Уэльс
0:2
Завершен
Иран
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Катар
1:3
Завершен
Сенегал
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа A. 2-й тур
Нидерланды
1:1
Завершен
Эквадор
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа A. 2-й тур
Англия
0:0
2-й тайм
live
США
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа B. 2-й тур
Миннесота Уайлд
2:2
2-й период
live
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
1:0
2-й период
live
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:40, 25 ноября 2022Спорт

Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре

Российского форварда Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре

Фото: Eric Gaillard / Action Images / Reuters

Российского форварда Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте команды.

Головин, выступающий под 17-м номером, впервые в сезоне стал игроком месяца. За российского нападающего проголосовали 46 процентов фанатов.

В трех матчах ноября Головин отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Гол россиянина помог монегаскам обыграть «Тулузу» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Франции. Всего в текущем сезоне Головин провел 22 матча за «Монако», забил три мяча и отдал четыре передачи.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о новых данных по инциденту с ракетой в Польше
В Киеве сообщили об обеспечении электричеством только 30 процентов жителей
Германия утвердила меры по снижению цен на энергоносители
Бельгия передаст Украине подводные беспилотники и мобильные лаборатории
Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
В Польше арестованный за свастику в Освенциме мужчина набросился на военных США
Головина признали лучшим футболистом «Монако» в ноябре
Нацбанк Украины запустил проверки трех госбанков страны
В России допустили ядерную провокацию Запада на Украине
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.