Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ

Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит матчи ЧМ с Камеруном и Швейцарией из-за травмы

Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира в Катаре. Об этом в Twitter сообщает журналист Дани Гил.

По информации Гила, из-за травмы нападающий не выйдет на поле в игре против Швейцарии 28 ноября и против Камеруна 2 декабря. В команде предполагают, что футболист восстановится к началу плей-офф турнира.

Ранее врач сборной Бразилии Родриго Лесмар рассказал, что у Неймара растяжение правой лодыжки, и добавил, что пока рано делать выводы о дальнейшем участии форварда в ЧМ. В то же время главный тренер команды Тите выразил уверенность, что спортсмен еще сыграет в Катаре.

Бразилец получил травму в матче группового этапа против Сербии. Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь первый тур чемпионата. Футболист покинул поле на 79-й минуте встречи. Его команда победила со счетом 2:0.