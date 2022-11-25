Тренер сборной Бразилии ответил на вопрос об участии Неймара в ЧМ после травмы

Тренер сборной Бразилии Тите заявил, что травмированный Неймар еще сыграет на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос об участии в чемпионате мира-2022 травмированного форварда команды Неймара. Его слова приводит RMC Sport.

«Вы можете быть уверены в том, что Неймар снова сыграет. Я убежден в этом», — сказал специалист. Следующий матч в Катаре бразильцы проведут со Швейцарией в понедельник, 28 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Ранее врач команды Родриго Лесмар заявил, что еще рано делать выводы о дальнейшем участии нападающего в турнире. «У Неймара растяжение правой лодыжки. Надо подождать сутки-двое, чтобы получить более четкое представление», — добавил он.

Бразилец получил травму в матче группового этапа против Сербии. Соперники сфолили на нем девять раз — это самый высокий показатель за весь первый тур чемпионата. Футболист покинул поле на 79-й минуте матча. Его команда победила со счетом 2:0.

