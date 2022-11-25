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ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 1-й тур
02:06, 25 ноября 2022Спорт

Неймар получил травму в матче ЧМ-2022

Globo Esporte: Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче ЧМ-2022 против Сербии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре против команды Сербии. Об этом сообщил врач бразильской сборной Родриго Лесмар, его комментарий приводит портал Globo Esporte.

«У Неймара растяжение правой лодыжки», — рассказал Лесмар. Он уточнил, что у специалистов пока не было времени, чтобы провести полное обследование. «Надо подождать сутки-двое, чтобы получить более четкое представление», — пояснил он.

Врач отметил, что пока неясно, продолжит ли Неймар участие в матчах чемпионата мира. «Пропустит ли Неймар чемпионат мира? Пока еще рано говорить. Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие несколько часов», — сказал он.

Встреча Сербии и Бразилии завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Неймар был заменен на 79-й минуте матча. Сборная Бразилии является пятикратным победителем мундиаля. Чемпионат мира продлится до 18 декабря.

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Марина Совина
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