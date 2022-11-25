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18:02, 25 ноября 2022Экономика

Польша полностью заморозит цены на газ для граждан

Министр климата Польши Анна Москва: цены на газ для граждан заморозят на уровне 2022 года

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правительство Польши решило полностью заморозить цены на газ для населения на уровне 2022 года, причем никаких критериев дохода граждан для такой помощи не предусмотрено. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Reuters.

Отдельно семьям с низким уровнем дохода, а таких порядка 300 тысяч, государство предоставит поддержку при оплате счетов за газ. На эти цели предполагается потратить 30 миллиардов злотых (6,63 миллиарда долларов).

При этом чиновница подчеркнула, что никаких уловок, в рамках которых семьям все же придется платить больше, не появится. Правительство утвердит законопроект в ближайшие часы, после чего он поступит на голосование в парламент.

Ранее Анна Москва высмеяла предложение Еврокомиссии по поводу потолка цен на газ, в рамках которого ограничение предполагалось установить на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров. По ее словам, невозможно воспринимать всерьез идею лимита, который в несколько раз превышает текущий уровень.

Кроме того, Польша занимает наиболее радикальную позицию в отношении потолка цен на российскую нефть. Пока остальные страны обсуждают уровень 65-70 долларов за баррель, Варшава настаивает на 30 долларах, что не позволит России зарабатывать на нефти.

В отличие от большинства европейских стран, Польша начала подготовку к отказу от российского газа задолго до 2022 года. Для этого страна построила крупный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) и газопровод Baltic Pipe для поставок из Норвегии.

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Платон Щукин
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