Польша полностью заморозит цены на газ для граждан

Министр климата Польши Анна Москва: цены на газ для граждан заморозят на уровне 2022 года

Правительство Польши решило полностью заморозить цены на газ для населения на уровне 2022 года, причем никаких критериев дохода граждан для такой помощи не предусмотрено. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Reuters.

Отдельно семьям с низким уровнем дохода, а таких порядка 300 тысяч, государство предоставит поддержку при оплате счетов за газ. На эти цели предполагается потратить 30 миллиардов злотых (6,63 миллиарда долларов).

При этом чиновница подчеркнула, что никаких уловок, в рамках которых семьям все же придется платить больше, не появится. Правительство утвердит законопроект в ближайшие часы, после чего он поступит на голосование в парламент.

Ранее Анна Москва высмеяла предложение Еврокомиссии по поводу потолка цен на газ, в рамках которого ограничение предполагалось установить на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров. По ее словам, невозможно воспринимать всерьез идею лимита, который в несколько раз превышает текущий уровень.

Кроме того, Польша занимает наиболее радикальную позицию в отношении потолка цен на российскую нефть. Пока остальные страны обсуждают уровень 65-70 долларов за баррель, Варшава настаивает на 30 долларах, что не позволит России зарабатывать на нефти.

В отличие от большинства европейских стран, Польша начала подготовку к отказу от российского газа задолго до 2022 года. Для этого страна построила крупный терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) и газопровод Baltic Pipe для поставок из Норвегии.