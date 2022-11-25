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14:33, 25 ноября 2022Россия

41-летний российский командир мотострелкового взвода погиб в ходе СВО

Командир мотострелкового взвода из Новосибирской области Турабов погиб в ходе спецоперации

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Младший лейтенант, командир мотострелкового взвода из Чистоозерного района Новосибирской области Рауф Турабов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Смерть россиянина подтвердили в администрации района, передает портал NGS.RU.

41-летний новосибирец ушел служить добровольцем. Турабов не был женат и детей не имел.

Россиянин погиб 12 ноября, его похоронили в Чистоозерном районе.

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До этого в Волгограде простились с погибшим на Украине 33-летним спецназовцем Василием Хазовым. В 2007-2008 годах он служил в военной части в Ростовской области в отряде специального назначения «Скиф».

Ранее стало известно о гибели в ходе СВО спецназовца и многодетного отца из Новосибирской области Геннадия Попова. Мужчина поехал на Украину добровольцем.

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Анна Щербакова
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