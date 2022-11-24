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13:37, 24 ноября 2022Россия

На Украине погиб российский спецназовец

В Волгограде простились с погибшим в ходе СВО 33-летним спецназовцем Василием Хазовым

Фото: Страница Василия Хазова во «ВКонтакте»

В Волгограде простились с 33-летним спецназовцем Василием Хазовым, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает KP.RU.

Похороны российского военнослужащего прошли 22 ноября. Близким Хазова рассказали о его гибели несколько дней назад. Известно, что его призвали для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации. Хазов отслужил в 2007-2008 годах в военной части Ростовской области в отряде специального назначения «Скиф».

Ранее сообщалось, что спецназовец и многодетный отец из Новосибирской области Геннадий Попов погиб в ходе СВО на Украине.

Также стало известно, что учитель истории Владислав Пивнюк, преподававший в школе №253 имени капитана 1-го ранга П.И. Державина в Санкт-Петербурге, погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. До этого сообщалось о гибели на Украине Сергея Шмелева, учителя ИЗО и художника из Волгограда.

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Варвара Кошечкина
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