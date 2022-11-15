Участвовавший в штурме школы в Беслане многодетный отец погиб на Украине

Спецназовец и многодетный отец из Новосибирской области Попов погиб в ходе СВО на Украине

Спецназовец Геннадий Попов из Новосибирской области, участвовавший в штурме школы в Беслане в 2004 году, погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Информацию о смерти россиянина подтвердили в администрации Маслянинского района, сообщает портал NGS.RU.

Мужчине было 36 лет. После окончания школы Попов служил и обучался в спецназе. Он добровольно стал участником специальной военной операции (СВО).

В администрации пояснили, что в последнее время он проживал в деревне Борково. Спецназовец погиб 12 октября.

По данным газеты «Маслянинский льновод», у Попова остались жена и трое детей.

Ранее в военкомате Миасса сообщили о гибели многодетного 41-летнего отца Василия Жукова, который воевал в Чечне. До этого в Свердловской области подтвердили гибель отца четверых детей. Мужчина отправился служить из Невьянска и погиб в Донбассе 7 октября.