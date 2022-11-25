Канье Уэст рассказал о встрече с кричавшим на него Дональдом Трампом

Канье Уэст рассказал, что Дональд Трамп накричал на него при встрече

Американский рэпер Канье Уэст рассказал в своем Twitter, как прошла его встреча с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

По словам исполнителя, предприниматель накричал на него в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида и заявил, что певец проиграет на выборах в 2024 году.

«Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю», — поведал Уэст в видеоролике, опубликованном в соцсети.

Встреча рэпера и Трампа состоялась 23 ноября.

Ранее Уэст заявил о намерении стать кандидатом в президенты США в 2024 году. Артист представил политического комментатора и писателя Майло Яннопулоса и заявил, что он занимается его предвыборной кампанией.

В 2020 году рэпер уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента США. Тогда музыкант получил 57 тысяч голосов от избирателей в 12 штатах и признал свое поражение.