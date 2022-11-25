Стало известно о взрывах в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья

Украинские власти заявили о взрывах в окрестностях подконтрольного Киеву Запорожья

В окрестностях подконтрольного Украине Запорожья произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной киевским властям областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

«Обстоятельства выясняются», — написал он. Информацию о количестве взрывов и местах, где они произошли, Старух не уточнил. Также украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram опубликовало фотографию, на которой можно заметить поднимающийся столб дыма.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она действовала в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Помимо этого, назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев ночью 24 ноября заявил о взрывах на окаринах Запорожья, находящемся под контролем украинских властей. По его словам, прилетов в городе не зафиксировали.