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08:59, 25 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья

Украинские власти заявили о взрывах в окрестностях подконтрольного Киеву Запорожья
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В окрестностях подконтрольного Украине Запорожья произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной киевским властям областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

«Обстоятельства выясняются», — написал он. Информацию о количестве взрывов и местах, где они произошли, Старух не уточнил. Также украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram опубликовало фотографию, на которой можно заметить поднимающийся столб дыма.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она действовала в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Помимо этого, назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев ночью 24 ноября заявил о взрывах на окаринах Запорожья, находящемся под контролем украинских властей. По его словам, прилетов в городе не зафиксировали.

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Кристина Есикова
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