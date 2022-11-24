Секретарь Куртев сообщил, что на окраинах подконтрольного Киеву Запорожья произошли взрывы

На окраинах подконтрольного Украине Запорожья произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано», — написал Куртев, призвав горожан оставаться в укрытиях.

Позже Куртев объявил отбой воздушной тревоги и сообщил, что жители могут покидать укрытия.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Сообщалось о взрывах в Харьковской области и в Кривом Роге.